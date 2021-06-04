Євросоюз змінює правила ввезення готівки. Інфографіка

Від 3 червня митні органи ЄС застосовуватимуть нові правила перевезення готівки у сумі понад 10 тис. євро через митний кордон Євросоюзу, які прийняті для посилення боротьби із відмиванням грошей та з фінансуванням терористичної діяльності.

Всі люди, які в’їжджають або виїжджають з території Євросоюзу, вже зобов’язані заповнювати готівкові декларації, якщо везуть готівку в сумі 10 000 євро або більше, також у інших валютах, у акціях або чеках:

- у банкнотах або монетах, включаючи валюту, що виведена з обігу, але все ще може обмінюватися у фінансових інституціях або у Центральному банку;

- умовні фінансові інструменти, такі як чеки, чеки на подорож, розписки та грошові замовлення;

- золоті монети із вмістом золота принаймні 90%;

- золоті злитки, самородки із вмістом золота принаймні 99,5%.

Всі такі переміщення готівки мають декларуватися у митних органах також у разі пересилання поштою або кур’єром.

Людина, що надсилає гроші, отримувач таких сум або їх вповноважена особа повинні подати декларацію про таку операцію протягом 30 діб.

За рішенням митних органів, такі вимоги щодо митного декларування можуть поширюватися й на суми, що є меншими за 10 000 євро, якщо є ознаки, що ці гроші пов’язані із незаконною діяльністю.

Якщо перевізник грошей не подав декларацію, або буде встановлено незаконне походження цієї готівки, гроші будуть конфісковані, а особа, що є причетною до їх перевезення, буде притягнута до відповідальності, включаючи стягнення значних стягнень.

Митна декларація на перевезення готівки має містити інформацію про походження грошей та про їх подальше використання і може заповнюватися всіма мовами, у тому числі тими, що не є офіційними мовами країн Євросоюзу.