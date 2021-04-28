Київ послаблює карантин. Інфографіка

З 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження — відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку.

З 1 травня весь наземний громадський транспорт та метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі. Але з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил.

З суботи також відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

"Втім, власники цих закладів повинні розуміти, що працюватимуть тільки з дотриманням всіх норм безпеки! Це у ваших інтересах! Бо, якщо ситуація знову погіршиться, - нових обмежень не уникнути!", - наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Відновлять роботу і Центри надання адміністративних послуг. Але прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.