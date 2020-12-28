Як розрахувати відсотки по кредиту, щоб не здивуватися після укладення договору

Безкоштовних кредитів не буває. Навіть якщо це кредитна карта або платіж за техніку в розстрочку, які зазвичай просуваються як безкоштовні, обійдуться вам з невеликою переплатою.

Наприклад, у вигляді платежу за обслуговування картки в розмірі 100 грн або за щомісячне інформування по смс в розмірі 30 грн. У деяких випадках переплата по кредиту може досягати 700%. Так чи варто платити в сім разів більше, ніж потрібно?

Finance.ua поділився інформацією про те, як розрахувати процентну ставку по кредиту онлайн. Оцінивши обсяг переплати, яку доведеться віддати кредитору, ви зможете правильно розрахувати бюджет і розглянути переваги кредиту.

Розрахунок ставки при диференційованих платежах

Диференційований платіж знижується до кінця терміну кредиту, основний борг в ньому ділиться на рівні частки, а відсоток з кожним місяцем зменшується виходячи з кожною виплатою залишку.

Щоб розрахувати розмір виплат по тілу, потрібно розділити вартість кредиту на 12 місяців, використовуючи формулу:

Сума відсотків = (залишок тіла × процентна ставка × кількість днів користування) / (100 × 365)

Вона справедлива для всіх позик з диференціальною системою платежів і може використовуватися як для споживчих, так і для інших видів фінансових послуг.

Розрахунок відсотків при ануїтетних платежах

Аннуїтетний платіж — один з найпоширеніших видів платежів, який використовують практично всі банки і мікрофінансові організації. При аннуїтеті виплата за боргом має однаковий розмір весь час кредиту: частина — це відсоток за кредит, частин — основний борг.

Щоб правильно розрахувати суму щомісячного платежу, потрібно використовувати наступну формулу:

S = (Sp × Y / 12) / (1 - (1 / (1 + Y / 12)) ^ (W-1)), де:

S — це розмір щомісячного платежу;

Sp — початкова сума кредиту;

Y — річний відсоток;

W — загальна кількість платежів.

В цілому формули досить складні, розраховуючи таку по кожному платежу доведеться витратити багато часу. Якщо ви хочете заощадити зусилля, скористайтеся кредитними калькуляторами: вони є практично в кожному кредитному каталозі.