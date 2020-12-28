Як розрахувати відсотки по кредиту, щоб не здивуватися після укладення договору

Як розрахувати відсотки по кредиту, щоб не здивуватися після укладення договору

Укрінформ

Безкоштовних кредитів не буває. Навіть якщо це кредитна карта або платіж за техніку в розстрочку, які зазвичай просуваються як безкоштовні, обійдуться вам з невеликою переплатою.

Наприклад, у вигляді платежу за обслуговування картки в розмірі 100 грн або за щомісячне інформування по смс в розмірі 30 грн. У деяких випадках переплата по кредиту може досягати 700%. Так чи варто платити в сім разів більше, ніж потрібно?

Finance.ua поділився інформацією про те, як розрахувати процентну ставку по кредиту онлайн. Оцінивши обсяг переплати, яку доведеться віддати кредитору, ви зможете правильно розрахувати бюджет і розглянути переваги кредиту.

Розрахунок ставки при диференційованих платежах

Диференційований платіж знижується до кінця терміну кредиту, основний борг в ньому ділиться на рівні частки, а відсоток з кожним місяцем зменшується виходячи з кожною виплатою залишку.

Щоб розрахувати розмір виплат по тілу, потрібно розділити вартість кредиту на 12 місяців, використовуючи формулу:

Сума відсотків = (залишок тіла × процентна ставка × кількість днів користування) / (100 × 365)

Вона справедлива для всіх позик з диференціальною системою платежів і може використовуватися як для споживчих, так і для інших видів фінансових послуг.

Розрахунок відсотків при ануїтетних платежах

Аннуїтетний платіж — один з найпоширеніших видів платежів, який використовують практично всі банки і мікрофінансові організації. При аннуїтеті виплата за боргом має однаковий розмір весь час кредиту: частина — це відсоток за кредит, частин — основний борг.

Щоб правильно розрахувати суму щомісячного платежу, потрібно використовувати наступну формулу:

S = (Sp × Y / 12) / (1 - (1 / (1 + Y / 12)) ^ (W-1)), де:

  • S — це розмір щомісячного платежу;

  • Sp — початкова сума кредиту;

  • Y — річний відсоток;

  • W — загальна кількість платежів.

В цілому формули досить складні, розраховуючи таку по кожному платежу доведеться витратити багато часу. Якщо ви хочете заощадити зусилля, скористайтеся кредитними калькуляторами: вони є практично в кожному кредитному каталозі.

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