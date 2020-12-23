Тривимірне зображення: як це робиться?

Сьогодні досить складно здивувати когось тривимірною графікою та об’ємним зображенням. Однак ця технологія все ще є дуже популярною у різних сферах: кіно, комп’ютерні ігри, реклама та інші.

3d відео – це контент, за допомогою якого досить зручно просувати бренди на ринку, адже можна створювати цікаві та оригінальні ролики, які запам’ятаються глядачеві неодмінно. Звичайно, щоб створити таке відео, потрібне не тільки якісне зображення, а й креативний сценарій. Їх розробкою займаються креативні агентства. Та повернемось до самої технології.

Виробництво 3d-контенту

Для зйомки 3d-відео використовують не одну, а дві камери. Це потрібно для того, щоб зняти два окремих зображення, надалі ліве та праве око глядача будуть бачити дещо різні картинки. Взагалі, це повторює те, як ми насправді бачимо світ. Для проведення такої зйомки використовують спеціальне обладнання. Воно має систему точного контролю, що дозволяє двом камерам працювати злагоджено. Щоб отримати найкращий результат, необхідно використовувати оптику високої якості. До речі, на рику сьогодні можна знайти й такі камери, що вже одразу мають дволінзову систему.

Але це не єдина можливість знімати 3d-відео. Наприклад, зображення можна зробити тривимірним на етапі постпродакшену, особливо коли мова йде про фільми з великою кількістю комп’ютерних ефектів та графіки.

До того ж використання технології «зелений екран» дозволяє на постпродакшені досягати взагалі будь-яких ефектів.

3d-відео у рекламі

Для створення роликів використовується тривимірна графіка. Тобто це не зйомка, а саме графічна робота. Усі рекламні 3d-відео можна поділити на наступні категорії:

- прості. Тут не має персонажів та складних ефектів, такий ролик просто демонструє переваги товару.

- відеозаставки. Ви можете їх побачити перед випуском новин на телебаченні або у кінотеатрі до початку фільму. Такі ролики візуально поділяють контент на блоки.

- комбіноване відео з анімацією. Тобто прямо у реальних кадрах може бути присутнім анімаційний герой.

- ігрові. Це ролики, що мають сюжет та персонажів. Це не просто реклама, це вже вплив на глядача за допомогою ефектів та образів, які він має запам’ятати. А також надалі асоціювати з конкретним брендом.

Для створення таких складних роликів потрібна робота команди професіоналів. Тому радимо звертатись до спеціалізованих агентств, що зможуть реалізувати ваш проєкт найкращим чином.

Фото з відкритих джерел