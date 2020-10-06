Як зміняться армійські звання. Інфографіка
Верховна Рада України 17 жовтня 2019 року 278 голосами ухвалила закон щодо запровадження нових сержантських звань у Збройних Силах України відповідно до колонки «NATO Code» згідно з STANAG 2116.
12 листопада закон підписав голова Верховної Ради України, а 29 листопада Президент України. Закон набрав чинності 30 листопада, але пункт про нові звання набував чинності через десять місяців – 30 вересня 2020 року.
Укрінформ підготував інфографіку, як саме зміняться армійські звання.
Армійські звання
Рядовий склад
- рекрут
- солдат
- старший солдат
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
- молодший сержант
- сержант
Старший сержантський і старшинський склад
- старший сержант
- перший сержант
- штаб-сержант
Вищий сержантський і старшинський склад
- майстер-сержант
- старший майстер-сержант
- головний майстер-сержант
Корабельні звання
Рядовий склад
- рекрут
- матрос
- старший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
- старшина 2-ї статті
- старшина 1-ї статті
Старший сержантський і старшинський склад
- головний старшина
- головний корабельний старшина
- штаб-старшина
Вищий сержантський і старшинський склад
- майстер-старшина
- старший майстер-старшина
- головний майстер-старшина
Військові звання «рекрут», «старший майстер-сержант», «старший майстер-старшина», «головний майстер-сержант» та «головний майстер-старшина» визначаються як такі, що не мали еквівалентів у попередньому та чинному на час прийняття цього Закону переліку військових звань.
Військове звання «рекрут» є військовим званням громадянина, який проходить випробувальний термін щодо прийняття на військову службу за контрактом, до прийняття ним Військової Присяги.
З метою врегулювання питань пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби та яким були присвоєні військові звання до набрання чинності цим Законом, прирівняти військові звання рядового, сержантського і старшинського складу в таких співвідношеннях:
Армійські військові звання
|
Рядовий склад
|
Старі звання
|
Нові звання
|
рядовий, солдат
|
солдат
|
єфрейтор, старший солдат
|
старший солдат
|
Сержантський склад
|
молодший сержант, сержант
|
молодший сержант, сержант
|
старший сержант
|
старший сержант
|
старшина
|
перший сержант
|
прапорщик
|
штаб-сержант
|
старший прапорщик
|
майстер-сержант
Корабельні військові звання
|
Рядовий склад
|
Старі звання
|
Нові звання
|
матрос
|
матрос
|
старший матрос
|
старший матрос
|
Сержантський склад
|
старшина 2 статті
|
старшина 2 статті
|
старшина 1 статті
|
старшина 1 статті
|
головний старшина
|
головний старшина
|
головний корабельний старшина
|
головний корабельний старшина
|
мічман
|
штаб-старшина
|
старший мічман
|
майстер-старшина