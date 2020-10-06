Як зміняться армійські звання. Інфографіка

Верховна Рада України 17 жовтня 2019 року 278 голосами ухвалила закон щодо запровадження нових сержантських звань у Збройних Силах України відповідно до колонки «NATO Code» згідно з STANAG 2116.

12 листопада закон підписав голова Верховної Ради України, а 29 листопада Президент України. Закон набрав чинності 30 листопада, але пункт про нові звання набував чинності через десять місяців – 30 вересня 2020 року.

Укрінформ підготував інфографіку, як саме зміняться армійські звання.

Армійські звання

Рядовий склад

рекрут

солдат

старший солдат

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержантський і старшинський склад

молодший сержант

сержант

Старший сержантський і старшинський склад

старший сержант

перший сержант

штаб-сержант

Вищий сержантський і старшинський склад

майстер-сержант

старший майстер-сержант

головний майстер-сержант

Корабельні звання

Рядовий склад

рекрут

матрос

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержантський і старшинський склад

старшина 2-ї статті

старшина 1-ї статті

Старший сержантський і старшинський склад

головний старшина

головний корабельний старшина

штаб-старшина

Вищий сержантський і старшинський склад

майстер-старшина

старший майстер-старшина

головний майстер-старшина

Військові звання «рекрут», «старший майстер-сержант», «старший майстер-старшина», «головний майстер-сержант» та «головний майстер-старшина» визначаються як такі, що не мали еквівалентів у попередньому та чинному на час прийняття цього Закону переліку військових звань.

Військове звання «рекрут» є військовим званням громадянина, який проходить випробувальний термін щодо прийняття на військову службу за контрактом, до прийняття ним Військової Присяги.

З метою врегулювання питань пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби та яким були присвоєні військові звання до набрання чинності цим Законом, прирівняти військові звання рядового, сержантського і старшинського складу в таких співвідношеннях:

Армійські військові звання

Рядовий склад Старі звання Нові звання рядовий, солдат солдат єфрейтор, старший солдат старший солдат Сержантський склад молодший сержант, сержант молодший сержант, сержант старший сержант старший сержант старшина перший сержант прапорщик штаб-сержант старший прапорщик майстер-сержант

Корабельні військові звання