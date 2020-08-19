Корисні факти про мед

Меду приписують найрізноманітніші цілющі властивості, використовують його для лікування багатьох хвороб, вважають значно здоровішою альтернативою цукру і їдять його необмежено. А ще багато людей вірять, що мед під час нагрівання буквально стає отрутою! Чи це правда, і як мед впливає на здоров’я? Пояснила екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун в Facebook.

Який склад меду?

Мед — висококалорійний продукт і не кращий за інші джерела простих вуглеводів. Він, в основному, містить фруктозу та глюкозу, а залишок складається з води та незначних кількостей вітамінів, мінералів, білка, пилку.

Мед калорійніший за цукор. Столова ложка цукру має близько 45 кілокалорій, меду — 64.

Мед практично не містить клітковини, жиру або білків. У ньому є незначний вміст амінокислот, антиоксидантів, ферментів, мікроелементів (зокрема, магнію та калію) та вітамінів.

Мед і здоров’я

Мед має потужну антибактеріальну дію. Дослідження показали, що він ефективний для гальмування росту десятків штамів бактерій, зокрема кишкової палички та сальмонели.

Мед є досить ефективним у природному та безпечному лікуванні хронічних ран, пролежнів, опіків та запалень, а також себорейного дерматиту.

Мед дає швидкий заряд енергії виснаженій людині і стає в пригоді, якщо ви виснажені марафоном, сильними фізичними навантаженнями чи голодом.

Мед може заспокоїти кашель під застуди чи бронхіту, особливо у дітей. Якщо перед сном з’їсти ложку меду, сон може бути міцніший.

Чи стає мед отруйним, якщо його нагріти — наприклад, додати в чай?

Ні, це міф. Попри поширену думку, що поєднання окропу та меду може не лише знизити користь останнього, але й спровокувати негативні зміни в людському організмі, це не має ґрунтовного наукового підтвердження. Тож, хоча це може бути менш корисним, це аж ніяк не токсично. Тим паче, що пастеризований мед піддається термічній обробці під час розливу у банки задля знищення в ньому бактерій.

Пам’ятайте: давати мед дітям, молодшим ніж рік, небезпечно. Незначні кількості спор бактерій групи клостридії (нешкідливі для дітей старшого віку та дорослих) можуть викликати ботулізм у немовлят. Є такі “батьківські прийоми” — обмазувати соску медом, щоб дитина більш охоче її брала до рота. Цього не варто робити.