Переваги та недоліки захисних жалюзі

Люди, які живуть на нижніх поверхах, особливо на першому поверсі або в підвалі, не сумніваються в тому, що установка захисних жалюзі є хорошою ідеєю.

Рольставні (друга назва конструкції) добре працюють взимку, тому що вони є першим бар'єром від холоду зовні і водночас захищають приміщення від втрати тепла. Економія в порівнянні з вікнами без ролет є значною і дозволяє частково окупити витрати на електрику протягом декількох років. Влітку, з іншого боку, захисні жалюзі допомагають підтримувати нижчу температуру в приміщеннях, захищаючи будинки і квартири від сильного сонця. Це важливо, тому що в більшості квартир, в тому числі в старих, установка кондиціонера утруднена або неможлива.

Захист від злому і вуличного шуму

На нижніх поверхах захисні жалюзі також захищають квартиру від поглядів перехожих чи сусідів. Крім того, вони являють собою бар'єр для злодіїв. На центральних вулицях міст, поблизу швидкісних магістралей, зовнішні ролети додатково знижують рівень шуму (за оцінками, надійно виготовлені і встановлені рольставні можуть знизити рівень шуму до десятка децибел) і зменшити забруднення з вулиці.

Зовнішні ролети також захищають вікна від дощу, снігу та інших погодних умов. Тому вони дозволяють продовжити термін служби віконних рам, виготовлених як з дерева, так і з ПВХ.

Відносним недоліком зовнішніх рольставней є їхня ціна - в разі великої кількості вікон і вибору більш досконалих моделей (з москітною сіткою, дистанційно відкриваються і закриваються, з вентиляційними отворами) це є дорогим вкладенням. Деякі моделі, такі як приховані захисні жалюзі, вимагають планування їхньої установки на етапі проектування. Як тільки квартира або будинок побудовані, вони більше не можуть бути встановлені.

Однак не завжди можна визначитися з установкою захисних жалюзі на етапі будівництва. Багато людей тільки з часом вирішують обладнати будинок зовнішніми конструкціями. Тоді є два рішення на вибір: стандартна рольставня або прихована. Найпростіше рішення - використовувати стандартні захисні жалюзі, тому що вони не вимагають великого втручання в стіну. Якщо будинок не оштукатурений, можна використовувати приховану коробку. Наступний крок - вирішити, де встановити жалюзі - в отворі вікна або на стіні. Нарешті, все, що залишилося зробити, це підібрати колір і вибрати систему управління. Потім потрібно лише замовити ролети, виготовлені під конкретний розмір.