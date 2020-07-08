Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував теракт на Луганщині

У районі проведення ООС контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО «А» затримали агента ФСБ РФ, який прибув з тимчасово окупованих територій для вчинення терористичного акту на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Громадянина України затримано «на гарячому» під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ-22 із гранатами до них, із заздалегідь підготовленого ворогом схрону», - йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ попередила диверсію ФСБ РФ на Луганщині / Фото: https://ssu.gov.ua

Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби зловмисник мав здійснити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком місткістю 3,5 тонни на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

За інформацією оперативників та слідчих СБУ, затриманий є жителем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці.

За попередніми даними експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи та загибелі людей.

Диверсанта затримано у порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) ККУ та обрання міри запобіжного заходу. Він вже знаходився у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 110, 258-3 ККУ.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.