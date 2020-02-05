Лауреати загальнонаціональної програми «Людина року-2019» в номінації «міський голова року»

Андрій АБРАМЧЕНКО

Міський голова м. Ізмаїл (Одеська обл.)

Вперше був обраний громадою Ізмаїлу на цю відповідальну посаду у жовтні 2010 року, а на чергових виборах через п'ять років із результатом 94,5 відсотки його кандидатуру підтримала безпрецедентна кількість виборців.

Вже перші кроки визначили основні пріоритети міського голови, які повністю відповідали очікуванням громади. Серед реалізованих в м. Ізмаїл проектів можна назвати: будівництво багатофункціонального Палацу спорту з басейном та залами, яке знаходиться на заключній стадії, нова чудова набережна на Дунаї біля Діорами - історичної та туристичної пам'ятки, відбудовані наново проїзні та пішохідні частини проспектів та великих магістральних вулиць, кілометри капітального ремонту міських доріг, реконструйований дитячий садок "Парус" та ще два, які будуються зараз, - "Світлячок" та "Івушка", повне освітлення міста відповідно до європейських стандартів, стабільно функціонуючі комунальні підприємства, нові затишні парки та сквери, капітальні ремонти шкіл та дитячих садків, новозбудоване соціальне житло для дітей-сиріт.

Ізмаїл сьогодні - це сучасне європейське місто, в якому протягом останніх років зростає кількість населення. Ізмаїл розвивається в усіх сферах свого життя, отримує інвестиції у розвиток та модернізацію власної інфраструктури.

Андрій БІЛОУСОВ

Міський голова м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.)

Нагороджений нагрудним знаком Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Знак пошани», нагрудним знаком «За розвиток регіону», відзнакою Президента України - ювілейною медаллю «25 років незалежності України», грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», відзнакою Міністерства оборони України «Медаль за сприяння Збройним силам України».

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році:

Найвагоміші події 2019 року у моїй професійній діяльності, звичайно зв’язані з розвитком Кам’янського. У 2019 році наше місто стало ще краще:

- ми відкрили два чудових сквери по пр. Свободи та по вул.Г.Глаголєва;

- відкрили багатоквартирний будинок для переселенців по пр.Конституції,32;

- місто отримало 20 нових автобусів;

- відкрили сучасні дитячі садочки у с.Романкове та на ж/м Черемушки (№43);

- відкрили реконструйований Палац тенісу, новий стадіон «Надія» на лівобережжі та збудували 3 міні футбольних поля на базі 1 го ліцею, 24 та 19 шкіл;

- також у ліцеї №15 відновили новий сучасний басейн;

- встановили багато дитячих та спортивних майданчиків;

Ваша «Формула успіху»: Моя «Формула успіху»: чітке фокусування на поставлену мету + план досягнення мети + робота над досягненням мети + молитва = успішний результат.

Бути сьогодні успішним – це… досягати поставлених цілей і мати можливість робити добрі справи.

Ваш улюблений афоризм? «Лідерство - це мистецтво спонукати людей робити те, що вам потрібно, та ще й тому, що вони хочуть зробити це» Дуайт Д. Ейзенхауер, американський державний і військовий діяч.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Людьми, які в ньому живуть.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Складно відповісти на дане питання, адже міські голови нашої країни, міські голови усього світу керують містами в різних умовах і обставинах.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Вважаю, що з основних таких проблем - дві: енергоефективність та утилізація відходів.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Не можу об'єктивно відповісти на це питання, але колеги кажуть, що мій недолік це те, що я – перфекціоніст.

Чи є у Вас улюблена книга? Одна з улюблених книг - «Державець» Н.Макіавеллі.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Із задоволенням потоваришував б з Миколою Чудотворцем.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головні досягнення - це моя сім'я і діяльність, якою я зараз займаюся. А помилки я не рахую і не оцінюю їх величину, я не шкодую про помилки, це досвід, який робить нас мудрішими.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Об’їзд рідного міста.

Володимир КОВАЛЕНКО

Міський голова м. Нова Каховка (Херсонська обл.)

Кандидат економічних наук, орден «За заслуги 3 ступеня»

Три головні події 2019 року за Вашою версією:

Бюджет розвитку міста в 2019 році склав 48 млн. грн;

57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка розташована в м. Нова Каховка;

ОТГ- створена Новокаховська об’єднана територіальна громада - 11 населених пунктів з чисельністю 74 тисячі громадян.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Ніколи не претендувати на істину, шукай її разом з громадою, однодумцями та активістами. Пам’ятай, що термін роботи міським головою коротший ніж життя. Думай про те як ти будеш дивитись у вічі людям після своєї каденції

Бути сьогодні успішним – це … розмовляти на одній мові з різними категоріями населення. Доносити до їх свідомості шляхи вирішення проблемних питань.

Ваш улюблений афоризм? «Думай, щоб ти не робив, а якщо щось неправильно, то Боженька тебе накаже» - так мені говорила в дитинстві мама.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Екс мер міста Миколаїв – Володимир Чайка. Екс мер міста Запоріжжя - Євген Карташов.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Невідповідність законодавства, яке регламентує діяльність органів місцевого самоврядування на предмет взаємо виключення; Органам місцевого самоврядування додають нові повноваження, які не підкріплені фінансовими ресурсами; Не проводити вибори депутатів міських рад від політичних партій.

Чи є у Вас улюблена книга? Подобаються історичні романи. Дуже люблю вірші, як елемент приходу до тями в пікові моменти. Улюблена книга В. Піскуля «Фаворит».

Яке зайняття для Вас – найкращий відпочинок? Рух – це ігрові види спорту – футбол, волейбол, а також теніс настільний та великий. Люблю співати – соло, дует та у супроводі ансамблю.

Сергій РЕДЧИК

Міський голова м. Хмільник (Вінницька обл.)

Заслужений працівник соціальної сфери, «Відмінник освіти України».

Три головні події у 2019 році за Вашою версією: Хмільник отримав статус «Громада-кандидат» ініціативи ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей та молоді»; Укладення інвестиційного договору (48 млнгрн) на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення Палацу графа Ксідо; Хмільникотримаввідзнаку «Найпрозоріший бюджет» відміжнародного проекту ПРОМІС.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети. Ваша «формула успіху»: Однією з моїх життєвих істин є віра у кращі якості людей, колег, партнерів, друзів, опонентів… Формула успіху:«Планувати – на перспективу, працювати – на результат». Кредо: «Прагнути і досягати!».

Говорячи про слово УСПІХ, який вміст Ви в нього вкладаєте? Успіх для мене – це щастя ловити моменти тих справ, що вдається досягати життям, жити тут і сьогодні, це - праця зі смаком перемоги над собою…

Ваш улюблений афоризм? Єдиний, хто не втомлюється, - час. А ми – живі, нам треба поспішати. (Ліна Костенко)

Чим Ви найбільше пишаєтесь у місті? Кожне місто – особливе. Наш Хмільник – це курортна «мекка», радонова столиця України. Сюди чи кожен поспішає за найдорожчим – здоров’ям. Я пишаюся, що саме Хмільник є такою цілющою оздоровницею із тисячолітньою історією (з 1362 року), привітними і гостинними людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Сучасний керманич міста - це лідер-візіонер, менеджер, управлінець, професіонал, стратег, тактик, дипломат, і, звичайно ж, Людина, якій довіряє громада.

Головна проблема українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу. Розвиток «критичної» інфраструктури.

Чи є у Вас улюблена книга? «Міста для людей» (ЙенҐел).