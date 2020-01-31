Правила бюджетної мандрівки. Інфографіка

Початок року - період, коли багато хто планує поїздки на весну і літо. Мандрівники заглядають час від часу на сайти-агрегатори, щоб ознайомитися з поточними цінами на авіаквитки. Цієї зими вони не радують: суттєво підскочили. Але є правила, дотримуючись яких, можна навіть за таких умов їздити світом з мінімальними витратами.

Не ведіться на інтернет-міфи: Анонімний перегляд не впливає на вартість квитків, вівторок не є ідеальним днем ​​для покупки. Краще підпишіться на ресурси, які цілеспрямовано шукають вигідні тарифи

Будьте гнучкими з вибором напрямку: відштовхуйтесь від того, куди в потрібний вам час можна полетіти дешево. Для цього зручно користуватися Google flights, який продемонструє з максимальною точністю порядок цін на напрямки

Порівнюйте результати пошукових систем (немає єдиної і постійно актуальної). Найбільш ефективні на даний момент (Skyscanner, Momondo та ін.)

Порівнюйте ціни після зміни валют і мовних версій пошукових систем. Різниця може бути істотною

Комбінуйте авіакомпанії і стикувальні локації, вибудовуючи авіамаршрути

Використовуйте бонусні програми авакомпаній і банків: реєструйте кредитні карти, робіть покупки і накопичуйте польотні милі

Якщо компанія з кількох осіб, перевіряйте вартість тарифу для одного і всієї групи разом. Найчастіше квиток на одного коштуватиме дешевше, ніж на 2-3 пасажирів. Тоді є сенс намагатися бронювати квитки по одному одночасно з різних гаджетів