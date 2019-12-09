Час #БОРЖОМИТИ з оновленим новорічним дизайном!

"Боржомі" запускає новий святковий дизайн, щоб надихнути українців насолоджуватися моментом та з головою поринути у новорічні свята.

На свята ТМ “Боржомі” буде “одягнена” у стильну та феєричну абстракцію, з якої начебто підглядає силует дівчини. Дизайн створений з урахуванням світових трендів і являє собою дещо більше, ніж просто упаковку. Це своєрідний атрибут Нового року, який виглядає як витвір мистецтва. Кожна наступна хвилина споглядання - і ви знаходите нові та нові яскраві і неповторні деталі.

"Боржомі", який вже давно став невід’ємним атрибутом свята, вже втретє традиційно "переодягає у святкове вбрання" свою регулярну упаковку у яскраві, святкові кольори та помітний стильний дизайн, щоб надихнути своїх шанувальників повністю поринути в атмосферу свят, нестримних веселощів та незабутньо і насичено провести зимові вихідні, адже свято, щоб #боржомити!" - говорить Оксана Панкіна, менеджер з маркетингу та корпоративного ПР компанії IDS Borjomi International.

У підтримку лімітованого дизайну бренд “Боржомі” також запускає новорічну рекламну кампанію, щоб цілком розчинитися в атмосфері свята.

Основне повідомлення новорічної кампанії цього року -“свято, щоб #боржомити” - цей термін відображає сутність бренда та означає «драйвово веселитися, заряджатися чудовим настроєм та відриватися на повну, насолоджуючись кожною хвилиною».

Тож хапайте друзів, знайомих, родину і вперед #боржомити!

Фото: ТМ “Боржомі”