У Вінниці ветеранів АТО та ООС безкоштовно навчатимуть основ бізнесу

У Вінниці ветеранів АТО та ООС безкоштовно навчатимуть основ бізнесу

Укрінформ

У Вінниці тридцятьох ветеранів АТО та ООС упродовж двох з половиною місяців безкоштовно навчатимуть основ підприємницької діяльності -  планування,  маркетингу, фінансів, управління персоналом і продажів. 

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в  департаменті  у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

 «Вінниця стала третім містом, де організовано безкоштовне навчання ветеранів АТО та ООС основам бізнесу, аби допомогти їм знайти себе у мирному житті. Зараз набір учасників програми продовжується, а всього до участі в до навчальному проекті «Програма з підприємницької діяльності для ветеранів АТО та ООС» планується залучити тридцятьох ветеранів», - повідомили у департаменті.

У відомстві зазначили, що  упродовж  2,5 місяців учасників  навчальної програми мають опанувати курс із 10 модулів, а на завершення  кожний із них  має розробити бізнес-план власної справи. Найкращі проекти отримають заохочувальне фінансування. Підтримує реалізацію цього проекту Вінницька міська рада.

«Тому, що ми проявляємо суспільну ініціативу і робимо перший крок щодо реалізації навчальної програми, передувала достатньо довга співпраця з Олександром Білецьким, який є ідеологом цього процесу у Вінниці. Коли він почав робити перші кроки, ми зрозуміли, що це потрібно розширювати в більш серйозному масштабі. Ні для кого не секрет, і я не відкрию якусь таємницю, що сьогодні питання адаптації учасників війни на сході і зокрема вінничан та мешканців нашої області, достатньо актуальна. Ми знаємо, що по різних містах є достатньо ефективні та позитивні практики щодо відкриття малого та середнього бізнесу.  У Вінниці ми повинні цю роботу проводити більш якісно і активніше. Маю надію, що всі зацікавлені особи: представники громадських організацій, різних спілок – теж долучаться до цього процесу, і ми зможемо з часом говорити про те, що нам вдається теж допомагати нашим ветеранам адаптуватися і знаходити себе», – каже міський голова Сергій Моргунов.

Навчатимуть ветеранів викладачі Київської школи економіки спільно з організаціями-партнерами за підтримки Благодійного фонду родини Загоріїв безкоштовно викладатимуть основи планування,  маркетингу, фінансів, управління персоналом і продажів. 

«У нас є багато якісно підготовлених викладачів і вони проводять ефективну роботу в аудиторії. Ідея цієї програми у нас з’явилася минулого року. Одна із проблем, з якою стикаються воїни після повернення додому, – це те, що вони не можуть працювати на когось після повернення додому. Виникла ідея навчати таких людей створювати власні бізнеси. Ми говоримо зараз про мікробізнес та малий бізнес. Ми ніколи не працювали з ветеранами і боялися це робити, але зараз у нас уже є успішні історії реалізації проектів. Програма досить успішно реалізувалася у Києві і на неї є попит, тому ми її продовжуємо в регіонах», - розповіла в.о. віцепрезидентка з бізнес-освіти Київської школи економіки Ольга Нагорнюк. 

Старт занять запланований на 4 листопада. 

Варто зазначити, що у Вінниці вже діє соціальне підприємство, де працюють ветерани АТО та ООС. Це ТОВ «Соціальне підприємство УВВ Інжиніринг», яким керує Олександр Білецький.  Вони виготовляють острівці безпеки, які встановлені на дорогах міста. 

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