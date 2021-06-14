Затриманий на хабарі посадовець Укртрансбезпеки не має стосунку до діяльності мерії - КМДА

Затримання на хабарі в. о. керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки стосувалося саме його посадових обов’язків як працівника зазначеної служби, і жодним чином не пов’язане із діяльністю Київської міської держадміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає Укрінформ.

"При цьому кілька засобів масової інформації опублікували новину, у якій пов’язали цей факт із діяльністю КМДА, посилаючись на те, що затриманий був членом конкурсного комітету на визначення перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах. Зазначимо, що затриманий не є співробітником Київської міської державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що у конкурсному комітеті він представляв центральний орган державної влади, підпорядкований напряму Кабінету Міністрів, однак не взяв участі в жодному засіданні комітету.

"Кандидатуру затриманого керівництво Укртрансбезпеки запропонувало Київській міській державній адміністрації листом № 915/5.1/14-21 від 03.03.2021 р.", - зауважили в пресслужбі.

Відповідно до п. 23 Постанови Кабінету Міністрів № 1081 від 03.12.2008р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» Київська міська державна адміністрація не може відмовити у включенні до конкурсного комітету представникам таких органів центральної влади, як Укртрансбезпека, Національна поліція і територіальні органи з надання сервісних послуг МВС.

"Згадування Київської міської державної адміністрації у ЗМІ в контексті кримінального провадження стосовно посадовця Укртрансбезпеки – це маніпуляції, і останнім часом вони стали системними", - наголосили в КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, працівники Державного бюро розслідувань затримали виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, який вимагав від перевізників сплачувати “данину” від п'ятисот до тисячі доларів щомісяця.