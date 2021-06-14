У Києві оголосили конкурс на мистецький проєкт до 30-річчя Незалежності
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.
"Міждисциплінарний мистецький проєкт до Дня незалежності України має представити Київ як сучасне місто з мультикультурним досвідом", - йдеться у повідомленні.
Згідно з вимогами до конкурсної пропозиції, концепція проєкту має бути спрямована на розвиток паблік-арту та охоплювати різні мистецькі напрями з акцентом на візуальній складовій, а також може передбачати створення арт-об’єктів, проведення перфомансів, використання технологій медіа-арту тощо. Також серед вимог – залучення до реалізації проєкту сучасних українських митців, інноваційність і креативність, проведення не менше двох ключових подій упродовж реалізації проєкту тощо.
Граничний обсяг витрат з бюджету м. Києва - 700 тис. грн. Термін реалізації проєкту - 21-24 серпня 2021 року. Дедлайн подачі - до 12 липня 2021 року.
Переможця визначать з 14 по 16 липня 2021 року на засіданні Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проєктів.
Як відомо, 24 серпня відзначається День Незалежності України.