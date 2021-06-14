У Києві оголосили конкурс на мистецький проєкт до 30-річчя Незалежності

Департамент культури КМДА оголосив конкурс, присвячений 30-річчю Незалежності України, на реалізацію мистецького проєкту на локаціях міста Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

"Міждисциплінарний мистецький проєкт до Дня незалежності України має представити Київ як сучасне місто з мультикультурним досвідом", - йдеться у повідомленні.

Згідно з вимогами до конкурсної пропозиції, концепція проєкту має бути спрямована на розвиток паблік-арту та охоплювати різні мистецькі напрями з акцентом на візуальній складовій, а також може передбачати створення арт-об’єктів, проведення перфомансів, використання технологій медіа-арту тощо. Також серед вимог – залучення до реалізації проєкту сучасних українських митців, інноваційність і креативність, проведення не менше двох ключових подій упродовж реалізації проєкту тощо.

Читайте також: У День Незалежності на Хрещатику пройде парад військ

Граничний обсяг витрат з бюджету м. Києва - 700 тис. грн. Термін реалізації проєкту - 21-24 серпня 2021 року. Дедлайн подачі - до 12 липня 2021 року.

Переможця визначать з 14 по 16 липня 2021 року на засіданні Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проєктів.

Як відомо, 24 серпня відзначається День Незалежності України.