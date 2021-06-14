У Києві зафіксували 89 нових випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.
«89 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини. Всього за період пандемії в місті 5156 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 210 938», – повідомив Кличко.
За його словами, захворіли: 51 жінка віком від 18 до 80 років, 37 чоловіків віком від 18 до 95 років та 1 дівчина 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 10 хворих на коронавірус, а також 29 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 1785 людей. Загалом коронавірус подолали 196 874 мешканці столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському та Святошинському районах – по 15, у Дарницькому та Шевченківському – по 11 випадків», – зазначив Кличко.
В Україні протягом минулої доби, 13 червня, виявили 420 нових випадків коронавірусу.