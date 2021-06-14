На станції метро «Осокорки» до 19 червня не працюватиме вестибюль

На станції «Осокорки» у вестибюлі №1 (у напрямку станції «Славутич») з 15 по 19 червня проходитимуть роботи по заміні турнікетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен.

«На цей час зазначений вестибюль буде зачинений на вхід та вихід для пасажирів. Просимо врахувати ці зміни при плануванні маршрутів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, нові турнікети вже встановлені та працюють на станціях «Площа Льва Толстого»; «Сирець»; «Харківська»; «Позняки»; «Видубичі»; «Героїв Дніпра»; «Контрактова площа»; «Почайна»; «Оболонь».

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Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку. Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

Фото: Офіційний портал Києва