Кличко обіцяє щонайменше одну станцію метро на Виноградар цього року

У Києві в 2021 році буде відкрита як мінімум одна станція метро на житловий масив Виноградар.

Як передає Укрінформ, про це сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Радіо Свобода.

«Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита», - сказав мер.

Він додав, що на будівництво метро виділено достатньо коштів і проблем з фінансування не має бути.

За словами Кличка, він особисто перевіряє хід будівництва. «Неодноразово виїжджав на будівництво гілки метро. Із 1300 метрів під землею вже більше 900 метрів прокладено. Залишилося ще декілька речей. Там трішки є порушення по термінах. Але компанія «Київметробуд» гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію», - наголосив мер столиці.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен».

Обшуки проходили у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».

Раніше планувалося відкрити дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - «Мостицька» та «Проспект Правди» - у грудні 2021 року.

Фото: kiev.klichko.org