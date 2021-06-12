У Києві вантажівка збила високовольтну опору

У Києві автомобіль ГАЗ, який буксирували, збив опору лінії електропередач, внаслідок чого сталося аварійне відключення мережі "ТЕЦ-6", що живить Лівий берег Києва.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ця подія сталася на вулиці Пухівській під час буксирування автомобіля ГАЗ із застосуванням жорсткого зчеплення. Останній відірвався та в'їхав у опору лінії електропередач і суттєво її пошкодив. Внаслідок ДТП стався обрив дротів під напругою", - йдеться у повідомленні.

У "ДТЕК Київські електромережі" зазначають, що аварія сталася сьогодні о 9 годині. Енергетики зараз ліквідують її наслідки.

"Наші фахівці ліквідовують наслідки аварії на транзитній високовольтній мережі 110 кВ "ТЕЦ-6". Вона живить Лівий берег Києва", - повідомили у компанії.

Як зазначається, фахівці компанії проводять оперативне перемикання на інші лінії - це необхідно для ремонту аварійної ділянки. При цьому побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти на Лівому березі зі світлом.

За інформацією "ДТЕК Київські електромережі", відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів.

"У разі необхідності відключення клієнтів для виконання робіт ми будемо інформувати додатково", - заявили у компанії.

Фото: Нацполіція, dtp.ryiv.ua