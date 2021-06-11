У Києві найбільш затребувані слюсарі, електромонтери та кондитери - центр зайнятості

У столичній службі зайнятості станом на початок червня зареєстровано майже 11 тисяч вакансій. На одне вільне робоче місце претендують двоє безробітних.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Роботодавці сьогодні пропонують гідні зарплати, але натомість вони хочуть мати справу з висококваліфікованими спеціалістами, чиї знання і досвід відповідали б заявленим вимогам. У столичній службі зайнятості готові сприяти у пошуку таких фахівців для потреб підприємств різної сфери, а при необхідності – й підготовці кадрів, використовуючи наші можливості професійного навчання», - наголосив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Зокрема, у розрізі професій, найбільший попит у роботодавців спостерігається на робітників з виробничим досвідом (слюсарі різних спеціальностей, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварники, малярі, кондитери); осіб без професійної підготовки (прибиральники, двірники, вантажники, підсобні та кухонні робітники); працівників сфери торгівлі та послуг (поліцейські, кухарі, продавці продовольчих товарів, помічники вихователів, охоронники, продавці-консультанти, офіціанти) та робітники з обслуговування та експлуатації устаткування та машин (водії автотранспортних засобів, водії тролейбусів та трамваїв, трактористи, токарі, асфальтобетонники, машиністи насосних установок, складачі поїздів, дорожні робітники).

Затребувані також лікарі різних спеціальностей, сестри медичні, вихователі, техніки, вчителі, інженери, керівники музичні, контролери пасажирського транспорту, касири торговельного залу та контролери-касири.

У службі зайнятості зауважили, що серед бухгалтерів, менеджерів, адміністраторів, продавців-консультантів, головних бухгалтерів, економістів, юрисконсультів за кожне робоче місце спостерігається запекла конкуренція. Наприклад, на початку червня для 587 безробітних бухгалтерів було лише 44 вакансії; для 379 менеджерів зі збуту - 18; для 227 адміністраторів - 10; для 307 продавців-консультантів - 84; для 217 головних бухгалтерів – 17; для 213 економістів - 12; для 123 юрисконсультів - 3 вакансії.

Тим часом середній розмір заробітної плати у вакансіях, що надійшли від роботодавців до столичної служби зайнятості, на початку червня поточного року становив 9,7 тис. грн, що на 1 тис. грн більше (на відповідну дату минулого року – 8,6 тис. грн).

Лідерство серед найвище оплачуваних професій тримають представники ІТ-технологій. Найвищий середній розмір оплати праці роботодавці пропонують у вакансіях для інженера-програміста (76 тис. грн), фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення (72 тис. грн), фахівця з організації інформаційної безпеки (42 тис. грн), інженера з комп’ютерних систем (38 тис. грн), аналітика консолідованої інформації (26 тис. грн), аудитора та рієлтора (25 тис. грн), аналітика в банківській сфері (24 тис. грн), електромонтера контактної мережі (22 тис. грн).

Фото з відкритих джерел