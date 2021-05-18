У Києві скоротилась кількість безробітних - служба зайнятості

Станом на 1 травня 2021 року на обліку у столичній службі зайнятості перебувало 17,7 тисячі осіб – майже на тисячу менше, ніж на відповідну дату торік, 15,6 тисячі отримували допомогу по безробіттю.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Загалом, за чотири місяці 2021 року, послугами столичної служби зайнятості скористались 43 тисячі громадян», - йдеться у повідомленні.

З початку 2021 року 4,5 тисячі безробітних було забезпечено роботою – на третину більше, ніж за аналогічний період торік.

«Ситуація на ринку праці м. Києва у 2021 році дещо покращилася. Збільшилася кількість працевлаштованих, зменшилося безробіття. Цьому сприяла активна робота міської служби зайнятості з роботодавцями», - наголосив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

На початку травня у базі КМЦЗ налічувалось 10,5 тисяч актуальних вакансій, інформацію про які подали понад 5,1 тисячі роботодавців. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становить 9,7 тисячі грн. При цьому, на одну вакансію у м. Києві претендують 2 особи.

Водночас, судячи з професійного складу вакансій, найбільш затребуваними у роботодавців м. Києва є працівники сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (17 % від загальної кількості вакансій), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (12%), освіти (11%), оптової та роздрібної торгівлі і послуг з ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (9,4 %), переробної промисловості (9,4%).

З початку року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 6,7 тисячі осіб з числа соціально незахищених категорій населення. З них 420 осіб були працевлаштовані за направленнями служби зайнятості.

За січень - квітень 2021 року мешканцям столиці було надано майже 25 тисяч профорієнтаційних послуг. Це допомагає безробітним прискорити пошук роботи.

У період карантину для зручності більшість послуг служба зайнятості надає своїм клієнтам дистанційно, заходи проводяться за графіком в усіх філіях КМЦЗ. Кар’єрні радники разом з безробітними складають індивідуальний план працевлаштування. На вебінарах громадян навчають правильно писати резюме та готуватися до співбесіди з роботодавцем, презентувати свої особистісні та професійні якості, знайомлять з джерелами пошуку вакансій. А участь у мініярмарках вакансій та презентаціях роботодавців дає змогу ближче ознайомитися з умовами праці та вимогами, які керівники підприємств ставлять до претендентів.

«Наше головне завдання – забезпечити роботою безробітних та допомогти роботодавцям знайти кваліфікованих працівників», - підсумував Віктор Білич.

Зазначається, що місто Київ з показником зайнятості населення 61,7% займає перше місце серед регіонів держави (середньоукраїнський – 56,2%). Столиця має також найнижчий (після Харківської області) рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією МОП - 6,8% (по Україні – 9,5%).

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