Кличко пояснив, як дохідна частина бюджету столиці може зрости на ₴14 мільярдів

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що дохідна частина бюджету Києва збільшилася б на майже 14 млрд грн, якби Києву залишали 60% податку на доходи фізосіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко зазначив під час засідання Київради.

"Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, до бюджету столиці зараховується тільки 40% ПДФО, що сплачується на території нашого міста, а решта – 60% йде до Держбюджету. Разом із тим, усім іншим громадам залишають 60% ПДФО", - сказав Кличко.

Наприклад, за його словами, у бюджеті міста на цей рік передбачені надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 27,6 млрд грн.

"Якщо б Києву залишали 60% ПДФО, то дохідна частина кошторису збільшилася б майже на 14 млрд грн", - наголосив він.

Він зазначив, що тільки в 2020 році таким чином місто недоотримало 12,3 млрд грн, у 2019 – 11,5 млрд грн, у 2018 – 9,3 млрд грн.

"У той же час, розмір субвенцій із Державного бюджету до бюджету Києва зменшується із року в рік - із 15,4 млрд грн у 2018 році до 8,1 млрд грн у 2021 році. За три роки - майже вдвічі. Також повністю відсутнє фінансування субвенції на виконання столичних функцій", - наголосив мер.

Кличко зауважив, що Київрада неодноразово зверталась до Президента України, парламенту та уряду щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб та усунення дискримінаційного підходу до територіальної громади столиці.

Так, за його словами, з 2015 до 2021 року депутати ухвалили 7 таких звернень від Київради.

"На жаль, ми не отримуємо жодної реакції на свої справедливі вимоги. Це, підкреслю, коли ПДФО має найбільшу питому вагу в структурі доходів до бюджету міста, і розмір надходжень від цього податку впливає і на можливості здійснення Києвом своїх самоврядних повноважень, і на виконання функцій столиці України. Я вважаю це абсолютною дискримінацією громади Києва", - розповів він.

Як повідомлялося, Київська міська рада звернулася до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб для столиці.

Наразі, відповідно до Бюджетного кодексу, більшу частину податку на доходи фізичних осіб – 60% столиця віддає до державного бюджету. Водночас інші міста передають близько 40% доходів від ПДФО.