Суд повернув столичній громаді землю на Трухановому острові вартістю понад 25 мільйонів

Верховний Суд повернув територіальній громаді Києва 1,16 га на Трухановому острові вартістю понад 25 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Верховний Суд підтримав позицію прокуратури у справі щодо повернення територіальній громаді столиці земельної ділянки площею 1,16 га на Трухановому острові у Києві вартістю понад 25 млн гривень", - ідеться у повідомленні.

Прокуратура встановила факт незаконного використання юридичною особою вказаної ділянки без правовстановлюючих документів на землю (рішення Київради, договору тощо) для розміщення будівель і споруд спортивно-оздоровчого комплексу.

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Крім того, будівництво спортивно-оздоровчого комплексу було здійснене без дозвільних документів та на ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась.

Господарський суд Києва зобов’язав юридичну особу повернути територіальній громаді ділянку, звільнивши її від розміщеного на ній майна.

Разом з тим, суд апеляційної інстанції вказане рішення скасував і відмовив у задоволенні позову.

Не погоджуючись із постановою апеляційної інстанції, Київська міська прокуратура оскаржила її до Верховного Суду, який підтримав доводи прокурора і залишив в силі рішення суду першої інстанції про повернення ділянки громаді Києва.

Як повідомляв Укрінформ, 9 квітня столичні поліцейські проводили слідчі дії на Трухановому острові у межах кримінального провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.