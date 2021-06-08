Київські митники перехопили понад 60 американських діамантів

Київські митники перехопили понад 60 американських діамантів

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Укрінформ
Київські митники затримали понад 60 американських кольорових та безбарвних діамантів вартістю 319 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська митниця у Фейсбуці.

"61 діамант, з яких найбільші і найдорожчі – два жовтих (вартістю 5,3 тис. дол.) та три безбарвних (2,9 тис. дол.), і ще два діаманти незвичного небесно-блакитного кольору з зеленим відтінком – виявлені київськими митниками при спробі переслати їх в міжнародних поштових відправленнях під виглядом розподільника документів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, три міжнародні поштові відправлення від одного й того самого відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно з деклараціями, у цих посилках мали бути "розподільники документів" вартістю нуль доларів.

Натомість при митному огляді цих відправлень митники виявили каміння у зіппакетах з рукописними позначками, характерними для коштовного каміння (про масу, колір, чистоту тощо).

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Митна експертиза встановила, що виявлене – дорогоцінне каміння першого порядку: діаманти діамантової огранки жовтих, коричневих і блакитних кольорів та відтінків, а також безбарвні. Маса найбільшого каменя - 1,07 карата, а його лінійні виміри - 6,51 х 6,47 х 4,14 мм.

"Отже, коштовне каміння відправник намагався переслати в Україну, не задекларувавши належним чином. Київською митницею у всіх випадках складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України. Діаманти вилучено. Їхня загальна орієнтовна вартість – 11,6 тис. дол. (319 тис. грн)", – додали у митниці.

Фото: @KYIVcustomsUA

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