У Гонконгу виявили контрабандних діамантів на $3 мільйони

У Гонконгу конфіскували партію контрабандних діамантів та інших коштовних каменів приблизною ринковою вартістю у 3,22 млн доларів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“За ринковою вартістю конфіскованих діамантів, це була найбільша виявлена в історії Гонконгу партія”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що партія містила близько 1300 діамантів, 10 сапфірів, один смарагд та близько 30 грам діамантової крихти. У рамках розслідування був арештований 47-річний водій автомобіля, в якому виявили незаконний вантаж.

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Сіньхуа додає, що контрабанда - серйозний злочин у Гонконгу, який карається великим штрафом та позбавленням волі терміном до семи років.

Фото: Nora Tam