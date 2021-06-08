На Байковому кладовищі вандали відламали бюст з могили видатного вченого

У Києві затримали зловмисників, які вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграм.

«Голосіївська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом наруги над могилою (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

Так, 7 червня на лінію «102» надійшла інформація про те, що на території Байкового кладовища невідомі особи відламали латунний бюст з могили українського вченого-криміналіста, історика права та діяча українського національного відродження О.Ф. Кістяківського та намагались його викрасти.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, «по гарячих слідах» затримали двох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Бюст, який став об’єктом злочинних посягань, вилучили.

Бюст з могили Кістяківського, фото Київської міської прокуратури

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня столичні оперативники затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адміністративної будівлі на Печерську, за фактом наруги над Державним прапором у поліції розпочали кримінальне провадження.