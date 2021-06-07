Фонд гарантування продає 113 гектарів землі на Оболоні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує 30 червня провести аукціоно з продажу 113 га землі в Києві на Оболоні за стартовою ціною у 370 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запрошує інвесторів на відкритий електронний аукціон з продажу земельної ділянки під будівництво в Києві на Оболоні. Актив належить АТ «Родовід банк», що перебуває в ліквідації. Торги відбудуться 30 червня 2021 року в системі Prozorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

Земельна ділянка розташована в одному з найперспективніших з точки зору забудови районів столиці – Оболонському. Вона має площу понад 113,5 га та знаходиться в районі вулиць Озерна, Богатирська і Північна, неподалік станції метро «Героїв Дніпра». Поруч – Міністерське озеро і затока з причалом, з’єднана протокою з річкою Дніпро, а також велика зелена зона з мальовничою природою, місцями для відпочинку і спорту.

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Цільове призначення землі – будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та соціально-культурних об’єктів.

Раніше цей актив уже неодноразово виставлявся на торги, однак поки не був куплений.

Стартова ціна лоту – 370 млн грн.