Фонд гарантування продав у травні активи збанкрутілих банків майже на мільярд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у травні 2021 року провів успішні аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму понад 996 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що ця сума продажу активів за місяць стала рекордною, зафіксованою упродовж останніх трьох років. Загалом у травні проведено 581 відкритий електронний аукціон, із них 46 – результативні. Решта торгів не відбулися через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі майна.

Варто відзначити успішні результати аукціонів з продажу нерухомого майна ПАТ «Місто Банк», ліквідацію якого було розпочато наприкінці січня 2021 року, а продажі активів почалися уже в березні. Зокрема, швидко та ефективно проведено аукціони з продажу 12-поверхового готелю «Вікторія» на узбережжі Чорного моря в Одесі (сума продажу – 139,3 млн грн, при балансовій вартості 154 млн грн), а також великого офісного приміщення – колишньої філії «Місто Банку» загальною площею 2512,60 кв. м в центрі Києва (сума продажу – 84 млн грн, при балансовій вартості 82,4 млн грн).

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Загалом у травні успішними були аукціони з продажу активів 12 банків. Станом на 1 червня 2021 року за результатами 46-ти успішних аукціонів уже отримано оплату за 15 лотами на загальну суму 99,1 млн грн, за шістьма з них укладено договори купівлі-продажу активів на суму понад 5 млн грн. Окрім цього, протягом травня від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам виручено 317 238 грн. Аукціони з продажу активів проходять в електронній системі «Prozorro.Продажі» та на міжнародних майданчиках за відкритою і прозорою процедурою.