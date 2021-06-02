СБУ викрила у столиці фальшивомонетників, які «працювали» кілька років

Служба безпеки України затримала організатора злочинного угруповання, яке впродовж кількох років займалося виготовленням і збутом фальшивих грошей.

Про це у Фейсбуці повідомляє СБУ, передає Укрінформ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили четверо вихідців з країн Близького Сходу. Вони виготовляли купюри номіналом 200 гривень і 100 доларів, а також банкноти по 100 та 200 євро. Фальшивки зловмисники друкували протягом кількох років.

Як зазначається, підробки друкували на якісному папері з імітацією деяких елементів захисту і навіть штучно “зістарювали”.

“Готові фальшиві банкноти зловмисники збували по всіх регіонах України за 30% від їх номінальної вартості, приховуючи у посилках. “Клієнтська база” учасників угруповання складалася як з іноземців, так і з громадян України”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в помешканні одного з учасників угруповання правоохоронці виявили кліше, обладнання для виготовлення підробок та гроші, отримані від їх збуту.

Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших членів угруповання.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.