СБУ «накрила» на Київщині міжнародну банду фальшивомонетників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
«За попередніми даними слідства, до складу групи входило п'ятеро мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян. Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки», - йдеться у повідомленні.
У СБУ наголошують, що фальшивки не ідентифікувались як підробка пристроєм для перевірки грошей.
СБУ викрила банду фальшивомонетників / Фото: ssu.gov.ua
Зазначається, що під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили підробок на суму $25 тис., кліше та обладнання для їх виготовлення, а також вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.
Вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру та обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
«Заходи із викриття протиправної діяльності проводилось Головним слідчим управлінням СБУ спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ, за участі Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Національної поліції, та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора», - додають в СБУ.