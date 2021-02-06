СБУ «накрила» на Київщині міжнародну банду фальшивомонетників

СБУ затримала на Київщині організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке займалося підробкою і збутом великих сум американських доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За попередніми даними слідства, до складу групи входило п'ятеро мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян. Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки», - йдеться у повідомленні.

У СБУ наголошують, що фальшивки не ідентифікувались як підробка пристроєм для перевірки грошей.

СБУ викрила банду фальшивомонетників / Фото: ssu.gov.ua

Зазначається, що під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили підробок на суму $25 тис., кліше та обладнання для їх виготовлення, а також вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.

Вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру та обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

«Заходи із викриття протиправної діяльності проводилось Головним слідчим управлінням СБУ спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ, за участі Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Національної поліції, та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора», - додають в СБУ.