У столиці зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

У столиці за 21-й тиждень 2021 року зареєстровано 9168 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 58,8%. Наразі показник захворюваності становить 309", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4637 (зростання на 33,1%), дорослих – 4531 особа (зниження на 3,7%).

У структурі захворюваності діти становлять 50,6%, а на попередньому тижні – 42,5%. 45,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 31,9% – зареєстровано 2116 випадків.

До медичних закладів за 21-й тиждень госпіталізовано 443 особи, із них 56 – діти.

Як повідомлялося, у Києві виявили за минулу добу 63 хворих на коронавірус. Померли 9 людей.

В Україні за минулу добу зафіксували 1 022 нові випадки COVID-19, летальних випадків - 64.