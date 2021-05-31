У Києві провели спецоперацію зі звільнення викраденої жінки

У Києві поліція провела спецоперацію зі звільнення викраденої жінки, яку зловмисники примушували віддати неіснуючий борг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МВС України.

Поліція встановила, що до складу банди входили четверо осіб віком від 23-х до 32-х років, у тому числі вихідці з інших країн. Тривалий час погрозами фізичної розправи вони вимагали від жінки сплачувати їм 15 тис. грн щомісяця на погашення "боргу".

"Для переконливості рішучості своїх дій зловмисники відібрали 30 тис. гривень та її особисті речі. Однак жінка не погоджувалася виконувати умови учасників угруповання. Відтак, аби змусити потерпілу сплачувати гроші, фігуранти силою заштовхали її до свого автомобіля, побили та відібрали 15 тис. грн і мобільний телефон", - ідеться у повідомленні.

28 травня поліцейські провели спецоперацію зі звільнення потерпілої та затримання учасників злочинної групи.

У Києві на Лісовому проспекті правоохоронці заблокували автомобіль фігурантів та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання фігуранти чинили опір поліцейським та намагалися втекти.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири.

Фото: mvs.gov.ua