Добірка фільмів про Київ до Дня міста

З нагоди Дня Києва онлайн-кінотеатр Takflix.com презентує добірку знакових фільмів про столицю від молодих режисерів «Як тебе не любити».

Про це Укрінформу повідомили у Takflix.

«До «Як тебе не любити» увійшли три фільми-переможці Одеського кінофестивалю: «В радості і тільки в радості» Марини Рощиної, «Цвях» Філіпа Сотниченка та «Прощавай, Головін» Мат'ю Ґарімара, а також іронічна анімація «Петрівка-реквієм» Катерини Возниці та документальний хіт «Вхід через балкон» Романа Блажана», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, добірка доступна до перегляду на всіх територіях світу мовою оригіналу з англійськими субтитрами.

«Вхід через балкон» – це дослідження антропології українських балконів. Стрічка розповідає про архітектурний феномен в контексті урбанізму та повсякденної культури Києва й інших міст.

«В радості, і тільки в радості» – історія молодої матері-одиначки, якій необхідно вибрати між особистим життям і сином. Стрічку знімали у кількох київських локаціях: головна героїня їздить на метро Дарниця, живе на вулиці Азербайджанській і гуляє зранку після рейву Рейтарською.

«Прощавай, Головін» розказує історію хлопця, який хоче поїхати з міста. У головних ролях Олександр Рудинський та Дарія Плахтій. Дія фільму відбувається серед високоповерхівок Троєщини.

«Цвях» – перше українське мок’юментарі про повернення емігрантки до столиці після двадцяти років розлуки. Стрічка показує архівні кадри Подолу.

«Петрівка-реквієм» – анімація-рефлексія на зміну назви станції метро «Петрівка» на «Почайна» внаслідок декомунізації.

Трейлер до фільмів тут.

Як повідомляв Укрінформ, створений за підтримки Держкіно фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» став переможцем одного з найбільших у світі фестивалів документального кіно про права людини Jeden svět/One World у Чехії.