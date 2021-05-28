Гейзери та провали: Кличко пояснив причину аварій на тепломережах

Комунальні служби Києва здійснюють огляд тепломереж і проводять гідравлічні випробування.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи інформацію про аварії на теплотрасах у столиці.

"У Києві вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Комунальні служби міста здійснюють огляд тепломереж і проводять гідравлічні випробування. І через це в деяких проблемних місцях трапляються аварії. Саме з цих ділянок і розпочнуть ремонтні роботи. На частині аварійних ділянок заміна труб уже триває", - розповів він.

Кличко наголосив, що 80% тепломереж Києва є вкрай зношеними, бо в їхній ремонт і заміну десятиліттями не вкладали коштів.

Він нагадав, що за останні два роки, після повернення тепло-енергетичного комплексу в управління громади, у столиці замінили вже 270 км труб на тепломережах. Цього року столиця продовжить модернізацію мереж.

"Процес, на жаль, не швидкий, бо столичний теплоенергетичний комплекс є одним із найбільших в Європі", - додав мер.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці 27 травня стався прорив водопроводу на вулиці Антоновича.

У Києві на місці пошкодженої тепломережі на вул. Антоновича замінять 100 м трубопроводу.