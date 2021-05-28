У КМДА розповіли, скільки триватимуть роботи з ліквідації прориву труби на «Либідській»

КП «Київтеплоенерго» проводить ремонтні роботи з усунення пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Антоновича, 176.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Наразі на місці витоку проведено земляні роботи, визначено точне місце пошкодженого трубопроводу і виконано діагностику тепломережі. У ліквідації пошкодження задіяно близько 25 співробітників аварійних бригад і 14 одиниць спецтехніки (у тому числі 3 екскаватори, автокран, довгомір, самоскиди, 6 спецаварійок)", - йдеться у повідомленні.

У ході робіт планують замінити 100 м трубопроводу. Роботи триватимуть близько доби.

У КМДА нагадали, що пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича, 176 було виявлено 27 травня о 12:41 в ході гідравлічних випробувань. Аварійна бригада «Київтеплоенерго», яка знаходилась на чергуванні поблизу, оперативно локалізувала витік води і одразу розпочала ремонтні роботи.

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

На час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежений.

Як зазначається, гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону. Це визначено Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378. Тепломережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб своєчасно виявити «слабкі» місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час старту наступного опалювального сезону.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці стався прорив водопроводу на вулиці Антоновича.

Фото: КМДА