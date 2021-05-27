У Києві прорвало трубу і провалився асфальт біля «Либідської» - вулицю перекрили

У столиці стався прорив водопроводу на вулиці Антоновича, 176, наразі рух вулицею перекрито.

Про це інформує Патрульна поліція Києва у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Прорив водопроводу на вулиці Антоновича, 176. Рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба КМДА у Телеграмі, аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала витік води на магістральній тепломережі та розпочинає ремонтні роботи.

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня на перетині вулиць Василя Липківського та Кудряшова, ймовірно, стався прорив у мережі водопостачання.

Потім на вулиці Липківського, 3 локалізували витік води на проїжджій частині.