У Києві прорвало трубу і провалився асфальт біля «Либідської» - вулицю перекрили
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Укрінформ
У столиці стався прорив водопроводу на вулиці Антоновича, 176, наразі рух вулицею перекрито.
Про це інформує Патрульна поліція Києва у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Прорив водопроводу на вулиці Антоновича, 176. Рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє пресслужба КМДА у Телеграмі, аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала витік води на магістральній тепломережі та розпочинає ремонтні роботи.
Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.
Як повідомляв Укрінформ, 25 травня на перетині вулиць Василя Липківського та Кудряшова, ймовірно, стався прорив у мережі водопостачання.
Потім на вулиці Липківського, 3 локалізували витік води на проїжджій частині.