Аварія біля "Ocean Plaza": або місце прокляте, або будівництво "якісне"

Мережі столиці нагадують порохову діжку - зношені трубопроводи не витримують навантаження:11-та велика аварія за менш ніж чотири роки

Увечері 13 січня в Києві поблизу ТРЦ Ocean Plaza сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія на проїжджу частину та затопленням першого поверху ТРЦ. Від опіків гарячою водою постраждали 7 осіб, усім їм міська влада обіцяє надати компенсації. Виплати також отримають власники пошкоджених авто, припаркованих у той вечір біля ТРЦ.

"Рішення про виплату грошової компенсації буде прийматися по кожному окремому випадку", - сказав на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, майже 80% тепломереж є зношеними і потребують заміни, а це майже 3 тисячі кілометрів мереж. "Щоб подолати критичну аварійність необхідно міняти щороку близько 170 км тепломереж", - каже Пантелєєв. За розрахунками, на те, щоб замінити труби на найбільш критичних ділянках, на це знадобиться кілька років.

Трубопровід діаметром 1000 мм було прокладено в 1987 році, і на сьогодні вже вважається зношеним - термін його експлуатації сплив у 2012 році (25 років). Він обслуговує близько 3 тис. будівель. На період проведення аварійних робіт, які комунальники обіцяють завершити до кінця дня 15 січня, теплоносій переключать на резервні теплотраси, запевнили киян у КДМА. До всього ще й відносно тепла погода дозволяє протриматися без централізованого опалення пару діб.

Між тим представники Київтеплоенерго вже заявили, що ТРЦ Ocean Plaza збудовано з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж. "Але чи вплинуло це на прорив трубопроводу - повинна з’ясовувати спеціальна комісія", - заявив начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин. Укрінформ уважно перечитав Державні будівельні стандарти "Теплові мережі"? і не виключено, що в цьому випадку була недотримана одна з основних норм - мінімальна відстань у 8 м до фундаменту капітальної споруди.

Минулого року комунальне підприємство «Київтеплоенерго» розпочало системну заміну аварійних мереж після того, як у серпні тепломережі повернули у власність Києва від попереднього орендатора компанії "Київенерго" Рината Ахметова. На сьогодні модернізували 130 км аварійних трубопроводів, і в наступному році обіцяє, що місто забезпечить ще більші масштаби ремонтних робіт для уникнення аварій - яких, на жаль, було і певно буде ще чимало. "Колекція" подібних аварій лише останніх трьох років вражає. Найгірше те, що надзвичайні ситуації часто трапляються на одних і тих же місцях!

18 травня 2016 року стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ «Ocean Plaza». Хвилею води накрило МАФи, авто на стоянці і людей. Крім того, зірвало люк і кинуло вбік маршрутки. В результаті цього були пошкоджені маршрутка і три автомобілі. Водій маршрутки повідомив, що ні пасажири, ні він не постраждали. Гарячої води у мешканців району не було майже два тижні. 29 травня 2017 року сталася аварія на центральній тепломережі на Голосіївському проспекті. Діаметр прорваної труби - два метри, у результаті чого фонтан води досяг висоти сьомого поверху. Постраждали припарковані поруч автомобілі і житловий будинок. Людей з будинку евакуювали. Порив відбувся під час планового випробування зовнішніх мереж. 21 жовтня 2017 року внаслідок прориву тепломережі сталося підтоплення гарячою водою одного з магазинів на Чоколівському бульварі, розташованого в підвальному приміщенні. Окріп залив магазин на рівень близько метра. В результаті постраждали троє жінок і двоє рятувальників. 3 березня 2018 року в Шевченківському районі по вул. Симона Петлюри, 25 стався порив теплової магістралі (діаметром 450 мм), внаслідок чого без теплопостачання залишилися шість багатоповерхових будинків, один лікувальний заклад, одна школа і п'ять відомчих об'єктів. Також через прорив обвалилося понад 50 квадратних метрів асфальту, утворилася яма глибиною до 3 метрів. 24 квітня 2018 року на вулиці Солом'янській, у Солом'янському районі прорвало трубу холодного водопостачання. В результаті прориву з-під землі почав бити п'ятиметровий фонтан води. Через сильний напір води шматки асфальту розлетілися на всі боки в радіусі 50 метрів. Були пошкоджені вікна припаркованих неподалік авто, а дві машини виявилися повністю затопленими. Окрім того, була затоплена проїжджа частина навколо місця інциденту, автомобілям доводилося «пливти» по дорозі. 28 серпня 2018 року у Печерському районі Києва прорвало тепломережу. В результаті аварії шматки асфальту розліталися на десятки метрів, було пошкоджене одне з припаркованих авто. На щастя, водія на той час в автомобілі не було. Комунальники причиною прориву називали випробування системи перед опалювальним сезоном. 4 грудня 2018 року у Солом'янському районі на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару через прорив у тепловому колекторі без опалення залишилися 750 будівель, з них 509 житлових будинків, десять лікувальних установ, 23 дитячих навчальних заклади і 11 шкіл. 10 березня 2019 року внаслідок прориву тепломережі в Солом'янському районі Києва без тепла залишились 18 житлових будинки, дитячий садок і три адмінбудівлі. Причина пошкодження тепломережі - її зношеність через довготривалу експлуатацію. Під час аварії утворилася шахта де зібралась гаряча вода. Через трагічну випадковість в цю шахту потрапив чоловік. В результаті він отримав опіки ніг другого і третього ступенів. 8 квітня 2019 року понад 100 будинків у трьох районах Києва залишилися без гарячого водопостачання через пошкодження тепломереж. Аварії сталися в теплових камерах відразу в трьох районах столиці: Оболонському, Голосіївському та Печерському. В Оболонському районі без гарячої води тимчасово залишилися 43 житлових будинки, 2 лікувальні установи, 2 дитячі садки, 2 школи. У Голосіївському районі - 20 житлових будинків, 1 дитячий садок і 2 держустанови. У Печерському районі - 28 житлових будинків, 1 лікувальний заклад, 3 дитячих садка, 2 школи і 14 держустанов. 5 листопада 2019 року на розі вулиць Шота Руставелі і Саксаганського в центрі Києва сталося пошкодження магістрального трубопроводу. В результаті інциденту потоки гарячої води залили проїжджу частину. У яму розміром 9 кв.м, що утворилася посеред проїжджої частини, втрапили два автомобілі. Водії не постраждали. (Саме на цьому ж місці в листопаді 2018 року вже був аналогічний інцидент: трубопровід прорвало, дороги залило окропом, а один автомобіль провалився під землю).

Підготувала Алла Роєнко