Моноколеса та самокати: у столичному метро підготували правила перевезення

У Київському метрополітені підготували правила перевезення моноколіс та самокатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен.

Представники спільноти легкого персонального транспорту і метрополітену провели зустріч, за результатами якої підготували такі правила:

- моноколеса мають перевозитись, як вони є.

- самокати, що складаються, рекомендовано складати. Ті, що понад 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються;

- речі більші ніж 200 см заборонено перевозити;

- за бажанням проходити із самокатом, моноколесом чи іншим багажем можна біля контролера.

"Однак важливо повідомити контролера, щоб факт оплати проїзду та багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно", - ідеться в повідомленні.

Також, згідно із правилами, кататися по платформі заборонено, адже це може призвести до травмувань.

“Ми будемо пропонувати необхідні зміни до правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів”, - повідомила заступник керівника метрополітену Наталія Макогон.

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У метрополітені нагадали, що сьогодні набрало чинності рішення Київради, що передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди необхідно у чохлі.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що міська влада не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному громадському транспорті до 20-25 гривень.

Фото: www.metro.kyiv.ua