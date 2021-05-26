У Києві чоловік кинув у тролейбус «коктейль Молотова», постраждала пасажирка

У столиці чоловік кинув пляшку із невідомою легкозаймистою речовиною в громадський транспорт, влаштувавши пожежу.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

“До поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та лікарі. Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні”, - повідомили у поліції, додавши, що пожежу було оперативно ліквідовано.

Водночас за даними правоохоронців, постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували у лікарню.

Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничними, які несли службу неподалік. За інформацією поліції, зловмисник - місцевий житель, 1993 року народження, наразі з ним спілкуються правоохоронці.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

Київська прокуратура кваліфікувала інцидент із підпалом тролейбуса як замах на вбивство двох і більше людей.