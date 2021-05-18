У лікарні помер підліток, який стрибнув з мосту в Києві

У лікарні помер 15-річний підліток, якого доставили до медзакладу у тяжкому стані після того, як він стрибнув з мосту у столиці в понеділок, 17 травня.

Про це у Фейсбуці інформує пресслужба поліції Київської області, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 18 травня, о 6 ранку у лікарні помер 15-річний Денис Родіков”, - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що зранку 17 травня хлопець пішов із дому, лишивши у соцмережах допис про те, що має намір вчинити самогубство.

Правоохоронці Київщини розпочали пошуки неповнолітнього. Зокрема, відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв’язки зниклого та тримали постійний контакт з усіма рідними та друзями юнака.

До пошуків хлопця були залучені всі підрозділи поліції Фастівського району, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію. Потім поліцейські встановили, що хлопець для маскування викинув верхній одяг по дорозі - у селищі Калинівка.

“Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію «102» та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар. У тяжкому стані його доставили до лікарні. Зранку юнак помер”, - поінформували у відомстві.

За цим фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) ККУ.

Також правоохоронці закликали батьків, осіб, які їх замінюють, та родичів, не бути байдужими до проблем дітей, цікавитися їхнім дозвіллям, бути терплячими, намагатися зрозуміти та підтримати дітей у важку хвилину, розділяти їх захоплення.

Як повідомлялося, 17 травня працівники поліції Київської області відкрили кримінальне провадження щодо інциденту за участю неповнолітнього, який стрибнув з мосту у столиці.