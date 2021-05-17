У Києві 15-річний хлопець стрибнув з моста, підлітка госпіталізували у тяжкому стані

Неповнолітній житель Київської області стрибнув з мосту у столиці і госпіталізований у тяжкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.

Як розповіли правоохоронці, 17 травня 15-річний хлопець пішов з дому у селі Липовий Скиток, що на Фастівщині, попередньо написавши про те, що має намір покінчити життя самогубством. На його пошуки хлопця були орієнтовані оперативники, спецпризначенці, підключено аеророзвідку.

Удень на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у Києві 15-річний хлопець стрибнув з мосту. Юнака госпіталізували, він у тяжкому стані. З’ясувалося, що це зниклий раніше на Фастівщині підліток.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 120 (Доведення до самогубства) ККУ.

Фото: ГУ Нацполіції у Київській області