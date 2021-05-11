Кількість угод на «вторинці» нерухомості Києва зросла на 10-12%

За січень-квітень 2021 року кількість угод на вторинному ринку нерухомості Києва у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 10-12%.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ).

За словами голови Київського міського відділення асоціації Олени Гайдамахи, основною причиною зростання продажів стали: розвиток іпотечного кредитування, зокрема впровадження програми “Доступне житло”, та зосередження внутрішнього потенційного інвестора на українській нерухомості.

“Частина громадян намагається вкласти наявні кошти в українську нерухомість не лише заради збереження капіталу, а ще з метою отримання прибутку. Закриті кордони під час річної пандемії лише спонукають матеріалізувати наявні статки, а не виводити капітал з країни”, - пояснила Гайдамаха.

Вона додала, що на даний час найбільшим попитом користується житло економ-сегменту: понад 60% усіх угод за вказаний період припадає на квартири площею до 50 кв. м. При цьому, близько 80% потенційних покупців зацікавлені в придбанні житла, побудованого не пізніше 2000 року.

За прогнозами Гайдамахи, найближчими місяцями на вторинному ринку київського житла навряд чи слід очікувати надмірної активності. Тому до осені зберігатиметься відносна цінова стабільність.

“До вересня не варто очікувати якихось надзвичайних обставин на ринку: кількість угод зростатиме лише на 2-3% на місяць. Відповідно, коливання цін можливе в межах 3-5%, залежно від попиту, локації та стану квартир”, - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2021 року Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Президента про доступну іпотеку в межах 7% річних та затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів. За умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок не старший шести років. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%. Іпотечна ставка – 7%. Запуск "Доступної іпотеки 7%" відбувся 1 березня 2021 року.