Водія, який скоїв потрійне ДТП та «катав» на капоті поліцейскього, арештували без права застави

У Київській області 37-річному водію автомобіля, який наїхав на поліцейського, повідомили про підозру у спробі вбивства та взяли під варту без права внесення застави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Жителю Вишневого повідомили про підозру за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ст. 348 Кримінального Кодексу України).

Читайте також: Колишньому поліцейському повідомили про підозру в ДТП з трьома потерпілими

Встановлено, що під час оформлення поліцейським групи реагування патрульної поліції адміністративного протоколу на водія автомобіля Nissan note за порушення правил дорожнього руху порушник спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня на Київщині водій, який порушив правила дорожнього руху, спробував втекти,здійснив наїзд на правоохоронця та спричинив ще три ДТП.