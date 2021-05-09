На Центральному залізничному вокзалі Києва шукають вибухівку

Столичні правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу і низки інших об’єктів.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Шевченківського райуправління поліції столиці Анна Зубрєва.

“Надійшло повідомлення про замінування низки об’єктів у столиці, у тому числі і цього об’єкту. Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи із службовими собаками”, - поінформувала вона.

Як повідомлялося, 7 травня у Києві правоохоронці повідомлення про замінування ряду об’єктів, серед яких були торгові центри і станції метро. У результаті обстеження об’єктів та прилеглих територій, працівники вибухотехнічної служби жодних небезпечних пристроїв не виявили.