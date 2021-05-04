У Києві сталася пожежа в житловому будинку, двоє загиблих

У Києві в Голосіївському районі вночі під час пожежі у двоповерховому житловому будинку загинули чоловік та жінка.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

«04 травня о 02:29 до оперативно-координаційного ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, за адресою: вул. Китаївська, 32/ 2, що у Голосіївському районі столиці… Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на другому поверсі, попередньо де і виникла пожежа, рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, без ознак життя», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем було охоплено дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах. Через те, що стара будівля мала дерев’яні покриття, перекриття та перегородки між кімнатами, вогонь розповсюджувався дуже швидко. Складність гасіння пожежі також полягала у відсутності водопостачання на території. Єдиний пожежний гідрант, розташований поруч, не видавав потрібного тиску, рятувальники були змушені прокладати рукавну лінію ще й в інший бік до водойми на кілометрову відстань. Також для підвозу води було залучено додаткову техніку.

За інформацією пресслужби ДСНС, пожежу на площі 150 м.кв було локалізовано о 04:53 та ліквідовано о 06:24. До ліквідації було залучено 9 одиниць техніки, а також 40 осіб. Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.