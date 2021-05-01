Поминальні дні: київські кладовища патрулюватиме поліція та муніципальна охорона

Під час поминальних днів у столиці територію біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та "Муніципальної охорони".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Місто розробило порядок відвідування кладовищ під час поминальних днів. Зокрема, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручили навести лад на комунальних кладовищах. Там прибирають сміття, де необхідно відновлюють огорожу. Також місто розробило графік відвідування кладовищ у поминальні дні", - розповів він.

Також він зазначив, що Департамент транспортної інфраструктури КМДА має забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні.

Водночас Кличко підкреслив, що під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та "Муніципальної охорони". "Вони контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил", - додав він.

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"Місто виходить з локдауну. Але подальша ситуація залежить від кожного з нас, від того, наскільки ми будемо обережними. Зокрема, і під час Великодніх свят. Проведіть їх з найближчими і найріднішими, в колі родини. Час ходити в гості і збиратися великими компаніями ще прийде. Сьогодні головне – не спричинити нової хвилі хвороби, інакше локдаун був марним", - наголосив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 квітня лабораторно підтверджено 2 069 537 випадків COVID-19, з них за добу – 10 072.