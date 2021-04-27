Рух столичних тролейбусів змінять через капремонт проспекту Степана Бандери

28-29 квітня у зв’язку із капітальним ремонтом проспекту Степана Бандери змінять маршрути тролейбуси №№ 25, 27, 29, 30, 31, 34.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням КП «Київпастранс».

"28 квітня з 06:00 до 24:00 та 29 квітня з 06:00 до 24:00 рух тролейбусів просп. Степана Бандери (на ділянці від просп. Оболонського до залізничної станції «Зеніт») буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Так, рух тролейбусів буде організовано:

- маршрути №№ 29, 31 відповідно – від ст.м. «Дарниця» та вул. Милославської до ст. м. «Мінська»;

- маршрути №№25, 27, 30 відповідно – від просп. Свободи, зал. ст. «Київ-Волинський» та вул. Кадетський Гай до зал. ст. «Зеніт»;

- маршрут №34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

Також збільшується кількість рухомого складу на тролейбусному маршруті № 47 та подовжується режим роботи автобусів маршрутів №№ 21, 101.

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Маршрути заїздів та виїздів тролейбусів №№ 29, 31, 37, 37-А, 47, 50, 50-К та 91-Н Куренівського ТРЕД буде змінено.

Як повідомлялося, у Києві на мосту Метро через р. Дніпро з 21:00 30 квітня до 5:00 5 травня частково обмежать рух.