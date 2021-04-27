У Києві на мосту Метро до 5 травня обмежать рух

У Києві на мосту Метро через р. Дніпро з 21:00 30 квітня до 5:00 5 травня частково обмежать рух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК «Київавтодор» у Фейсбуці.

«На мосту Метро через р. Дніпро триває поточний ремонт деформаційних швів. Наступний етап роботи виконуватимуть у напрямку правого берега (верхова сторона мосту)», - ідеться в повідомленні.

Ремонт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві до 17:00 28 квітня на Хрещатику частково обмежено рух.