У Києві стали більше хворіти на грип

Минулого тижня в столиці зареєстрували майже 13 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві збільшилась кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в столиці зареєстрували майже 13 тисяч хворих, з них - 7,5 тисячі дорослих та понад 5,3 тисячі дітей. Майже 50% хворих дітей – шкільного віку", - сказав він.

Очільник столиці зазначив, що до медзакладів госпіталізували 582 людини, серед них – 58 дітей.

Кличко повідомив, що лише торік у Києві від ускладнень після грипу померли 676 людей.

Раніше повідомлялося, що у столиці за шостий тиждень 2021 року зареєстровано 11 058 хворих на грип та ГРВІ.