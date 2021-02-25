У Києві влаштували стрілянину на будмайданчику

У столиці правоохоронці встановлюють обставини стрілянини по вулиці Ямській на будівельному майданчику, потерпілих немає.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні близько 16-ї години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину у Голосіївському районі по вулиці Ямській. За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає. Для затримання правопорушників у столиці введено спеціальну поліцейську операцію», - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, проводять першочергові слідчі дії, встановлюють обставини події. Наразі матеріали належним чином зареєстровані у територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, 3 лютого у Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона.