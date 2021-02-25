У тенісній академії запевняють, що планують облаштувати у Пущі-Водиці екопарковку

Міжнародна тенісна академія звернулася до Київради з проханням надати земельну ділянку в Оболонському районі не під будівництво, а для облаштування паркувальної зони поблизу спортивної бази у Пущі-Водиці.

Про це йшлося під час зустрічі представників громади Пущі-Водиці та керівництва місцевої Бази олімпійської та паралімпійської підготовки спортсменів ТОВ «Міжнародна тенісна академія», кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен та меценат Ігор Кононенко, повідомили Укрінформу у пресслужбі МТА.

«У Пущі-Водиці щодня маємо велику кількість відвідувачів. Саме для цього МТА звернулася до міської влади з ініціативою надати наразі вільну ділянку вздовж території школи. Ми в МТА дотримуємося закону та взятих на себе зобов’язань перед громадою, тож я запевняю у відсутності намірів забудови вказаної ділянки», – заявив Кононенко.

Своєю чергою директор МТА Вадим Гуменюк продемонстрував територію тенісної школи і вказав на брак паркомісць. «У разі передачі землі в оренду жодної капітальної забудови не проводитиметься, лиш екопарковка зі спеціальним покриттям, а зелені насадження збережуть, крім деяких аварійних, оскільки видалення зелених насаджень стане значним ударом по іміджу спортивно-оздоровчого закладу в рекреаційній зоні», - запевнив він.

За словами Гуменюка, капітальну забудову на ділянці унеможливлюють прокладена на ній лінія державного спецзв’язку до сусідніх об’єктів Міноборони та напірна каналізація.

Як повідомлялося, нещодавно керівництво МТА звернулося до Київради із проханням передати в оренду земельну ділянку площею 0,32 га (вул. Міська, 9, вул. Лісна в Оболонському районі). Проєкт цього рішення столичні депутати мали розглянути 11 лютого, але не встигли. Водночас активісти поширили інформацію про можливе будівництво на цій ділянці.

Фото: МТА та BIG KYIV